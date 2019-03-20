19 марта 2019
18 марта 2019

Ямальский финалист главного конкурса управленцев России пошел на повышение

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 10:35
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Встреча Николая Цуканова и финалистов свердловского этапа конкурса «Лидеры России». Екатеринбург, пикун роман
Официально предложение перейти на новую должность чиновник получил от губернатора на «Лидерах России»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямальский финалист всероссийского конкурса «Лидеры России» Роман Пикун официально занял пост первого замглавы окружного департамента по делам коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили источники в правительстве Ямала.

«Насколько мне известно, документы по нему уже подписаны. В ближайшее время на сайте окружного правительства появится пресс-релиз. К работе он приступит с сегодняшнего дня», — сообщил собеседник.

Сам Роман Пикун, который перед финалом конкурса занимал пост главы окружного управления национальной политики и общественных отношений, в беседе с корреспондентом «URA.RU» подтвердил, что предложение о переходе на новую должность ему поступило во время финального этапа конкурса. «Там я общался с губернатором [Дмитрием Артюховым]. В Сочи он прилетал и был на панельной дискуссии, и предложил мне стать первым заместителем директора департамента по делам коренных малочисленных народов», — отметил Пикун.

Ранее источники «URA.RU» сообщили, что Роман Пикун пойдет на повышение. По словам собеседника, назначением управленца на пост первого замглавы важного департамента губернатор Ямала Дмитрий Артюхов хочет усилить блок работы с КМНС в правительстве. В структуре правительства Ямала чиновник работает уже 25 лет.

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