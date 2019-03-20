Теперь педагог говорит, что погорячился Скриншот: с видео на канале Sergei Cibirikov на YouTube

У учителя физики из школы №5 города Камышлов Свердловской области Александра Конева, который на городском митинге извинился перед людьми, что голосовал за Путина, возникли проблемы в школе. «Меня предупредили, чем такие высказывания против власти могут закончиться: иногда людей увольняют, — рассказал „URA.RU“ сам учитель Конев. — Меня уволить никто не обещал, просто попросили поаккуратней выражаться».

Учитель понимает, что его выступление вызвало резонанс, и история на этом не закончится. «По поводу Путину я немножко резко сказал, сейчас переосмыслил: так категорически к власти нельзя относиться, — заявил „URA.RU“ Александр Конев. — Сейчас я бы сказал по-другому — сделал бы акцент на этих проблемах».

Лично он недоволен грабительскими тарифами на вывоз мусора. «Раньше у меня мама платила 106 рублей, сейчас — 1060 рублей. Почему такой рост, никто не может объяснять, — говорит учитель. — Мусор вывозят в то же место и тот же объем. Просто обирают людей! Вот и получается, что Путин обещал одно, а через полгода то, что он обещал, забылось».

Также учитель возмущен тем, что деньги за мусор уходят непонятно кому. «Раньше у нас мусор вывозил „Чистый город“, а теперь правительство решило, что этим будет заниматься компания из Екатеринбурга, которая нанимает наши же мусоровозы. Появляется прокладка. Почему из народа выкачивают деньги и они оседают в карманах непонятных нам людей?»

Ранее агентство сообщало, что свердловское правительство определило трех операторов, ответственных за вывоз мусора в регионе: в Екатеринбурге и на востоке области это ЕМУП «Спецавтобаза». В декабре 2018 года Региональная энергетическая комиссия (РЭК) утвердила предельные тарифы на вывоз мусора и нормы по выбросу мусора для граждан. С их учетом платежи должны составлять от 117,92 руб. до 182,12 руб. с человека в месяц. При этом жителям свердловских городов приходят квитанции, в которых фигурируют тысячные суммы. Так, «URA.RU» опубликовало историю пенсионерки из Тавды: за январь она якобы многократно превысила норму по мусору: ей выставили 5,4 м³ и насчитали 3800 руб. С этим сейчас разбирается прокуратура.