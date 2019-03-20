Курганцам хотят разрешить голосовать за губернатора из Москвы

На выборах губернатора в Курганской области будет действовать функция «мобильный избиратель» (позволяет голосовать не по месту прописки), а если Госдума успеет до 8 сентября принять соответствующий закон, то курганцы смогут проголосовать за губернатора и на цифровых участках в Москве, предает корреспондент «URA.RU».
Соглашение о взаимодействии накануне предстоящих выборов подписали председатель облизбиркома Зауралья Валерий Самокрутов и руководитель областной сети МФЦ Сергей Казаков. «Законодательство меняется, если Госдума примет закон об образовании цифровых участков в Москве, то избиратель из Курганской области, который имеет активное избирательное право, сможет проголосовать в Москве», — отметил Самокрутов.
Сергей Казаков уточнил, что в Зауралье 37 офисов МФЦ — четыре из них в Кургане, также отделения есть во всех районах области. «Гражданин будет включен по его желанию по местонахождению. Это удобно для студентов, вахтовиков, для тех, кто живет не по месту регистрации», — отметил он. «Мобильный избиратель» не будет действовать на выборах в Курганскую городскую думу, уточнил Валерий Самокрутов.
На выборах президента в 2018 году 30 тысяч зауральцев воспользовались функцией «мобильный избиратель», в том числе 2,5 тысячи человек обратились в МФЦ.