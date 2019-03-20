19 марта 2019

Символ Екатеринбурга отреставрируют за 400 миллионов со второй попытки

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 12:54
Размер текста
-
17
+
Городок чекистов. Екатеринбург, памятник свердлову, гостиница исеть, конструктивизм, проспект ленина69/1
Гостиница «Исеть» признана уникальным объектомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

Свердловское правительство объявит конкурс по поиску подрядчика на реставрацию здания гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге. Соответствующая строка вошла в проект плана мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия со дня основания уральской столицы.

Ожидается, что на проведение работ будет выделено 400 миллионов рублей. Ответственным за реализацию проекта будет назначено областное министерство инвестиций и развития.

Как ранее сообщало «URA.RU», здание гостиницы считается памятником конструктивизма. Оно не используется с 2014 года. До осени 2016 года объект находился на балансе Министерства культуры РФ, федеральные власти начинали подготовку к его реконструкции. В частности, на объект выезжали представители немецкой фирмы Remmers GmbH (ООО «Реммерс»). Они выявили, что в здании проржавели несущие балки, деревянные перекрытия, нашли проблемы в теплоизоляции и трещины на фасаде. Однако работы так и не начались.

Получив объект в свою собственность, свердловское правительство передало его в хозяйственное ведение ГУП СО «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо». Екатеринбург подавал заявку на изображение «Исети» на новой денежной купюре номиналом 2000 рублей.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...