Свердловское правительство объявит конкурс по поиску подрядчика на реставрацию здания гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге. Соответствующая строка вошла в проект плана мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия со дня основания уральской столицы.
Ожидается, что на проведение работ будет выделено 400 миллионов рублей. Ответственным за реализацию проекта будет назначено областное министерство инвестиций и развития.
Как ранее сообщало «URA.RU», здание гостиницы считается памятником конструктивизма. Оно не используется с 2014 года. До осени 2016 года объект находился на балансе Министерства культуры РФ, федеральные власти начинали подготовку к его реконструкции. В частности, на объект выезжали представители немецкой фирмы Remmers GmbH (ООО «Реммерс»). Они выявили, что в здании проржавели несущие балки, деревянные перекрытия, нашли проблемы в теплоизоляции и трещины на фасаде. Однако работы так и не начались.
Получив объект в свою собственность, свердловское правительство передало его в хозяйственное ведение ГУП СО «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо». Екатеринбург подавал заявку на изображение «Исети» на новой денежной купюре номиналом 2000 рублей.