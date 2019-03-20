«Та же помойка»: уральскому магазину, который раздавал просрочку, грозит крупный штраф

Екатеринбургский супермаркет на улице Шейнкмана проверяет комиссия Роспотребнадзора. Поводом к проверке стало появление на полках магазина просроченных продуктов, которые можно было забрать бесплатно.
«Наша акция продержалась три дня, и теперь у нас работает комиссия Роспотребнадзора. Сейчас просрочки на полках нет, ищут другие нарушения — неправильную маркировку товара и пр. Пообещали штраф до 300 тысяч рублей», — рассказал «URA.RU» Иван Зайченко, владелец супермаркета.
Зайченко же по-прежнему считает, что не нарушил закон. «Многим, чтобы поесть, приходится копаться в мусорных контейнерах, выгребая просроченные продукты, выброшенные магазинами. Мне их жалко, что им приходится так унижаться. По сути, я создал ту же помойку, только в цивилизованном виде в форме полки в магазине, а не на улице. Срок годности у этих продуктов истек не более суток, так что отравы там не было», — добавил Иван Зайченко.
На полку были выложены фрукты, овощи, молочная продукция, хлебобулочные изделия. Разбирали продукты быстро, причем не только откровенно бедные на вид люди, но и обычные покупатели.
«Просроченные продукты нельзя реализовывать по закону. Проверка покажет, были ли допущены нарушения, исходя из этого, примем решение о наказании — либо предупреждение для профилактики, либо штраф», — прокомментировала «URA.RU» Анна Ожиганова, пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области.