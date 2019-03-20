Путин дал старт освоению уникального месторождения на Ямале

Путин дал старт освоению месторождения на Ямале Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии старта полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения на Ямале.

«Владимир Путин в режиме телемоста дал команду к началу полномасштабного освоения Харасавэйского газового месторождения», — сообщает сайт Кремля. Также в мероприятии участвовали глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Харасавэйское месторождение располагается на полуострове Ямал. Его по размерам относят к категории уникальных. Запасы оценены в два триллиона кубометров газа. Решение об активной разработке месторождения «Газпром» принял еще летом 2018 года. Начало добычи запланировано на 2023 год. Планируется, что месторождение будет приносить до 32 миллиардов кубометров газа в год.