Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

«Ленинград» выступит в 9 городах в рамках прощального тура Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах объявил о последнем стадионном туре коллектива. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

«Между сложными вещами, / Я скажу, как не юнец, — / Этот тур будет прощальным, / Вот и сказочке конец», — написал Шнуров, приложив к публикации расписание концертов «Ленинграда». Всего с июня по октябрь группировка проведет девять стадионных концертов в российских городах.

Один из концертов коллектива пройдет 6 июля в Екатеринбурге. Ранее для этих целей Шнуров забронировал стадион «Екатеринбург Арена». Также в графике гастролей оказались Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Москва и Санкт-Петербург.