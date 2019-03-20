Врио челябинского губернатора начнет объезд области с города, который прогремел на всю страну

Врио челябинского губернатора Алексей Текслер начнет объезд области с посещения Магнитогорска. Об этом он заявил журналистам 20 марта на пресс-подходе после представления своей персоны перед челябинскими элитами, передает корреспондент «URA.RU».
Выступивший первым уральский полпред Николай Цуканов обозначил задачи, поставленные президентом перед Текслером: обеспечение прозрачности осенних выборов, подготовка к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, реализация приоритетных нацпроектов, улучшение экологии, а также поручение главы государства о расселении пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске.
«В ближайшее время посещу Магнитогорск, затем другие территории», — заверил Алексей Текслер. В пресс-службе губернатора добавили, что перед выездом в область врио главы региона совершит объезд Челябинска.
Взрыв газа в 12-подъездной многоэтажке в Магнитогорске прогремел рано утром 31 декабря. Рухнул седьмой подъезд, погибло 39 человек. Был признан аварийным и разобран восьмой подъезд. Президент Владимир Путин поручил южноуральским властям обеспечить жильем всех, кто выжил и потерял квартиры, а также расселить всех желающих из уцелевших подъездов.