Путин предложил британским бизнесменам вложиться в нацпроекты

Президент России Владимир Путин пригласил британских бизнесменов принять участие в реализации отечественных национальных проектов. По мнению российского лидера, компании Великобритании беспрепятственно могут вложиться в большой рынок нацпроектов РФ.
Свое предложение президент озвучил в ходе встречи с британскими компаниями, работающими на территории России. «В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы. Уверен, что и вы могли бы поучаствовать в этой работе, рынок большой», — цитирует Путина РБК.
В числе приглашенных на встречу — компании JCB, Glencore, AstraZeneca, BP, Vitol и другие. Также в дискуссии участвуют глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Ранее Путин признался, что считает бизнес основным спонсором национальных проектов, напоминает «Национальная служба новостей». По мнению президента России, рост конкурентоспособности отечественного бизнеса связан с развитием страны в целом.