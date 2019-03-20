На Бали застрелили россиян, ограбивших обменник. ВИДЕО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 18:16
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Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Россияне украли около 63 тысяч долларовФото: depositphotos.com © URA.RU

На Бали полицейские застрелили двух россиян, решивших ограбить пункт обмена валюты. Об этом сообщает Bali Post.

«Один преступник был арестован живым, еще двоих застрелили при задержании. Предположительно, они были россиянами», — пишет издание. Всего в ограблении обменника участвовали семь человек, однако четырем другим фигурантам удалось убежать, уточняет агентство Nation News. Они смогли украсть около 900 млн рупий (63 тысячи долларов).

Официальный представитель посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин пояснил, что в ближайшее время ведомство начнет проверку по факту сообщений в СМИ. Полицейские продолжают выяснять подробности произошедшего, В посольстве России в Индонезии на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили. Сайт ТВЦ опубликовал видео с места происшествия.

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