Суд начинает рассматривать вопрос об отмене выборов мэра Челябинска

Оппозиция пытается отправить в отставку только что избранного мэра Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Челябинский областной суд 21 марта начнет рассматривать иск регионального отделения партии «Яблоко» к городской думе с требованием отменить результаты выборов мэра Челябинска. Процесс будет проходить в рамках административного производства, рассказали «URA.RU» в пресс-службе суда.

Как уже сообщало агентство, формальным основанием для иска стало то, что в официальном документе гордумы вступление в должность главы Владимира Елистратова датировано 29 февраля — такого дня в календаре на 2019 год просто нет. В гордуме уже назвали это «технической ошибкой». Также оппозицию не устраивает порядок проведения конкурса по отбору кандидатов и сама процедура его выборов депутатов. По мнению истца, они нарушают его права и права остальных кандидатов.

Иск в суд подал председатель региональной ячейки «Яблока» Ярослав Щербаков, который также претендовал на пост мэра областной столицы. Однако он сумел пройти только первый этап отбора — на последнем заседании комиссия предложила гордуме выбирать из четырех других кандидатов. В итоге 26 февраля главой города был избран Владимир Елистратов.