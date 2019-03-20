Вынесен приговор основателю одной из самых известных российских ОПГ

Лидера Тамбовской преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина) приговорили к 24 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества. Вердикт вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.
«Барсукова признать виновным и назначить окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей», — приводит «Интерфакс» содержание приговора. Как отмечает «Пятый канал», во время оглашения решения суда лидер преступной группировки разгадывал сканворд.
Напомним, Владимир Барсуков был арестован в августе 2007 года по подозрению в совершении ряда преступлений. Через девять лет его приговорили к 23 годам строгого режима по делу за покушение на убийство владельца «Петербургского нефтяного терминала» Сергея Васильева, на его троих телохранителей и убийство четвертого, а также за рейдерские захваты в Санкт-Петербурге, напоминает телеканал 360.
Тамбовская ОПГ — преступная группировка, действующая в Санкт-Петербурге. В ее ряды входили спортсмены, военные, предприниматели и будущие депутаты Госдумы. ОПГ контролировала импорт оргтехники, проституцию, экспорт леса и игорный бизнес и считалась одной из самых влиятельный группировок на территории России.