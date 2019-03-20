РЖД введет бесплатный проезд для ветеранов

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 20:00
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Ветераны смогут получить бесплатный билет для себя и одного сопровождающегоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

РЖД введет бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Взять бесплатный билет для себя и одного сопровождающего они смогут в течение мая этого года.

Инициативу предложил глава РЖД Олег Белозеров, сообщает ТАСС. «В период празднования Дня Победы мы хотели бы с 1 мая по 31 мая обеспечить перевозку участников и инвалидов ВОВ бесплатно во всех видах подвижного состава с одним сопровождающим», — сказал директор компании на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, который, в свою очередь, одобрил такую идею.

Ранее мэрия Москвы решила выплатить в честь Дня победы всем ветеранам единовременную материальную помощь в размере от трех до десяти тысяч рублей, напоминает телеканал 360. Такое решение принял глава города Сергей Собянин.

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