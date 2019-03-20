Украина ввела санкции против строителей Крымского моста

Украина утвердила пакет санкций против участников строительства Крымского моста и проведения выборов в ДНР и ЛНР. Всего ограничительные меры коснутся 848 физических и 294 юридических лиц.
Соответствующее распоряжение подписал президент Украины Петр Порошенко, сообщает RNS. Отмечается, что под санкции попали не только граждане России. Среди тех, кого затронут ограничения, есть граждане Италии, Бельгии, Германии, Бразилии и других стран, которые были наблюдателями на выборах в ДНР и ЛНР. Указ Порошенко вступает в силу со дня его опубликования.
В конце декабря 2018 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал введение дополнительных санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Ограничения планировалось ввести против россиян, «способствовавших агрессивным действиям против Украины».