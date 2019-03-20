О погибшей певице Началовой напишут книгу

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 22:22
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Американский продюсер назвал Началову «любимой русской певицей»Фото: Юлия Началова, Instagram

Американский продюсер и композитор Уолтер Афанасьев планирует написать книгу об артистке Юлии Началовой. Его потрясла новость о смерти его «любимой русской певицы».

«Юлия Началова была моей любимой русской певицей. Она была моим другом. Жить без нее будет очень тяжело. Я напишу целую книгу про нее», — приводят argumenti.ru слова Афанасьева. Сообщается, что Началова некоторое время работала с Афанасьевым в США. Музыкантов познакомил российский исполнитель Филипп Киркоров. Под руководством продюсера Началова написала несколько песен и выпустила музыкальный клип.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта на 39 году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца, которую вызвал сильный абсцесс.

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