Россия еженедельно будет отправлять в Венесуэлу тонны лекарств

Россия отправит в Венесуэлу тонны лекарств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Переворот в Венесуэле

Со следующей недели Россия на регулярной основе начнет отправлять в Венесуэлу лекарства объемом по несколько тонн. Об этом в среду, 20 марта, заявил президент страны Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Власти России объявили, что на следующей неделе в Венесуэлу будут доставлены несколько тонн различных лекарств и фармацевтических веществ. Это будет происходить на регулярной основе, неделя за неделей», — приводит RT слова главы государства.

По его словам, сегодня страна обеспечивает себя лекарствами только на 70 процентов, в связи с чем е и требуется помощь. Помимо РФ Венесуэла ожидает помощи от Ирана, Белоруссии, Китая и Турции, пишет РИА «Новости».