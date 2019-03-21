Перевод часов на «зимнее» и «летнее» время вызывает рак и импотенцию

Ученые перечислили последствия из-за перевода часов Фото: Алена Полозова © URA.RU

Ученые рассказали, что перевод часов на «зимнее» и «летнее» время может серьезно навредить здоровью человека, а также скажется на эффективности его работы.

Так, завкафедрой общей патологии и патологической физиологии имени Фролова медицинского института РУДН Михаил Благонравов в беседе с журналистом газеты «Известия» заявил, что нарушение биоритмов в организме человека повышает риск онкологических заболеваний. С этим согласны и западные ученые. По данным Американской ассоциации исследований рака, риск появления различных видом рака увеличивается на 3-15 процентов.

Особенно вреден перевод часовых стрелок в октябре, рассказал завкафедрой физиологии человека и животных Самарского университета Алексей Инюшкин. В этом месяце люди просыпаются на час раньше, из-за чего именно в этот период увеличивается число инфарктов, гипертонических кризисов и других проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, по словам его коллеги из МГУ имени Ломоносова Андрей Каменский, при переходе на новое время в организме происходит гормональный сбой, что может сказаться на потенции и эндокринной системе.

Ранее, напомним, депутат от Челябинской области («Единая Россия») Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект о возвращении перевода на «зимнее» и «летнее» время. Его коллеги из нижней палаты парламента сочли такой шаг «излишней самостоятельностью», поскольку инициатива не выносилась на обсуждение с фракцией.