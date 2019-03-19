В Госдуме предложили вернуть перевод часов на «зимнее» и «летнее время»

Закон, отменяющий переход на «зимнее время», был подписан в июне 2011 года Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Законопроект о возвращении перевода на «зимнее» и «летнее время» внес в Госдуму депутат от Челябинской области («Единая Россия») Андрей Барышев. Документ инициативы размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

«Система сезонных переводов времени является эффективной мировой практикой и широко применяется в странах, расположенных в сходных с Россией географических условиях», — цитирует текст документа RNS. Также в инициативе сказано, что на протяжении 30 лет сезонного перевода часов в РФ и СССР особых нареканий на систему не было.

Барышев отметил, что возврат сезонного перевода времени позволит людям более эффективно и естественно использовать светлое время суток. Законопроект предполагает ежегодный перевод времени в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад.

Напомним, что закон, отменяющий переход на «зимнее время» был подписан в июне 2011 года действующим на тот момент президентом России Дмитрием Медведевым. В последний раз россияне перевели часы на «летнее время» в ночь на 27 марта.