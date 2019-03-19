В Госдуме отреагировали на инициативу уральского депутата о возврате к «летнему» и зимнему» времени

Единороссы в Госдуме не оценили инициативу коллеги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госдуме сочли предложение депутата от Челябинской области Андрея Барышева о возвращении России к «летнему» и «зимнему» времени «излишней самостоятельностью». Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Данный законопроект с фракцией не обсуждался. Он не рассматривался ни координационным, ни каким-либо из экспертных советов. Уведомление фракции, положенное по регламенту, коллега Андрей Барышев также не делал», — цитирует слова парламентария пресс-служба Госдумы. Исаев добавил, что законопроекты, которые вносятся парламентариями в нарушение регламентных процедур, «как правило, не поддерживаются».

В окружении Андрея Барышева «URA.RU» сообщили, что депутат, инициируя тот или иной законопроект, прежде всего руководствуется интересами избирателей и региона. Сам депутат не отвечал на звонки, но ранее заявлял агентству, что предложение вернуть «летнее» и «зимнее» время — целиком его инициатива. Также он напомнил об экономическом эффекте, измеряемом миллиардами рублей, и положительном мировом опыте.

Как писало «URA.RU», законопроект о возврате к «сезонному» времени в России, подготовленный уральцем, появился в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности. Законопроект предполагает ежегодный перевод времени в последнее воскресенье марта в 2:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября — в 3:00 на один час назад.

Закон, отменяющий переход на «зимнее время», утвердил в 2011 году Дмитрий Медведев. В тот момент он занимал президентский пост.