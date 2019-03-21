МИД РФ обвинил Польшу в фальсификации истории Второй мировой войны

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что Россия внесла решающий вклад в освобождение Польши от гитлеровской Германии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

МИД России обвинил польские власти в фальсификации истории Второй мировой войны. Поводом стал отказ страны пригласить РФ к участию в памятных мероприятиях, посвященных 80 годовщине вторжения гитлеровских войск в Польшу.

«С недоумением восприняли намерение руководства Польши организовать в сентябре мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в формате встречи нынешних „союзников и партнеров“ Варшавы из стран-членов ЕС, НАТО. <…> Для России в этой схеме место не предусмотрено», — говорится на сайте российского министерства.

МИД напомнил: Россия внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии и освобождение Польши от захватчиков, поэтому отказ пригласить ее на мероприятие является проявлением «искривленного мировоззрения». В свою очередь, игнорирование логики истории в очередной раз показывает, что Польша «фальсифицирует летопись Второй мировой войны» ради «сиюминутного политического „приоритета“».

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на скандал, сказав, что, когда речь идет о событиях подобного масштаба, Польша не имеет права принимать решение в одиночку, передает «Национальная служба новостей».

Ранее в польском МИДе заявляли, что порекомендуют властям пригласить главу РФ Владимира Путина на годовщину, однако окончательное решение зависело от президента страны Анджея Дуды. Памятные мероприятия будут проходить на полуострове Вестерплатте под Гданьском, где 1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу. В 1944—1945 годах Красная Армия освободила Польшу от оккупантов.