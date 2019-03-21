Двадцать писем на имя врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера принесли обманутые дольщики Челябинска в резиденцию главы региона 21 марта. Горожане просят не забыть об их проблемах и сохранить на посту курирующего вопрос вице-губернатора Сергея Шаля, сообщили «URA.RU» в правительстве Челябинской области.
«Дольщики ЖК „Княжеский“ опасаются, что из-за смены власти в области о них забудут. Кроме того, они просят нового главу региона не увольнять куратора вопросов строительства — замгубернатора Сергея Шаля», — рассказал собеседник.
Как писало «URA.RU», с момента заступления в должность назначенного президентом врио губернатора Алексея Текслера высшие чиновники области автоматически ушли в отставку. Сейчас они продолжают работать в статусе исполняющих обязанности.
На закрытом заседании правительства региона, состоявшемся 20 марта, ни один из них не изъявил желания уволиться вслед за получившим отставку экс-губернатором Борисом Дубровским. Не стал исключением и Сергей Шаль, который в пятницу проведет запланированное совещание по проблемам обманутых дольщиков.