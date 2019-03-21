Губернатор Куйвашев встретится с первыми лицами энергетики и крупнейшим застройщиком России

В рабочем графике губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева появились встречи сразу с несколькими авторитетными людьми. В четверг, 21 марта, он намерен пообщаться с бывшим гендиректором предприятия «Газпромтрансгаз Екатеринбург» Давидом Гайдтом.
Помимо встречи с Гайдтом (который является почетным гражданином Свердловской области), Куйвашев должен обсудить с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским мероприятия к 300-летию города. Речь пойдет, в том числе, о благоустройстве ЦПКиО имени Маяковского и Шарташского лесопарка.
Тема 300-летия Екатеринбурга и подготовки к нему, вероятно, будет затронута и 22 марта в разговоре Куйвашева с Алексеем Круковским — главой компании «Брусника», которая входит в список крупнейших девелоперов России. Многие проекты из плана подготовки к юбилею города как раз относятся к компетенции застройщиков. В тот же день губернатор встретится с главным энергетиком региона — гендиректором МРСК Урала Сергеем Дрегвалем. Скорее всего, речь пойдет об итогах прошедшего зимнего сезона и инвестиционных проектах на будущее.