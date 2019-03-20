19 марта 2019

План финансирования 300-летия Екатеринбурга будет серьезно скорректирован. На получение 244 миллиардов нет документов

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 15:26
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Морозы в Екатеринбурге, пробка, общественный транспорт, город екатеринбург, проспект ленина, трамвай, транспортная реформа
Оргкомитету придется составить сметы и заявки для получения денегФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Екатеринбург празднует 300-летие

25 марта состоится заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга, на котором определят план юбилейных мероприятий и намечены шаги по привлечению средств для их финансирования

Как сообщил «URA.RU» член оргкомитета, депутат Госдумы Андрей Альшевских, указанная в проекте мероприятий сумма в размере 244 миллиардов рублей является предварительной и может быть серьезно скорректирована.

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«Обнародованный ранее документ носит рамочный характер далек от идеала. Для того, чтобы претендовать на получение денег по федеральным целевым программам, нужен пакет документов. Например, чтобы заявиться на финансирование строительства второй ветки метро, как минимум нужны проект и экспертиза, которых пока нет в наличии», — пояснил Андрей Альшевских. «Я уверен, что все депутаты Госдумы от Свердловской области вне зависимости от партийной принадлежности подключатся к работе по максимальному привлечению бюджетных средств в Екатеринбург».

Как ранее сообщало «URA.RU», в проекте плана мероприятий, в частности. предусматривается выделение из всех источников 400 миллионов рублей на реконструкцию гостиницы «Исеть», 3,5 миллиардов рублей на строительство Храма святой Екатерины, 5 милилардов рублей на благоустройство парков и скверов.

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