Власти Екатеринбурга запланировали обновить и благоустроить целый ряд городских парков и скверов в ближайшие четыре года, на эти цели предполагается потратить около 5 млрд рублей. Это следует из проекта плана по подготовке к празднованию 300-летия города, имеющегося в распоряжении «URA.RU».
Внушительную сумму собираются потратить на благоустройство ЦПКиО имени Маяковского — 1,2 миллиарда рублей за 2019—2022 годы. Ранее свое видение будущих изменений парка представили архитекторы из голландского бюро SVESMI. Этот парк попал в перечень мероприятий, не обеспеченных финансированием в рамках госпрограмм Свердловской области и Екатеринбурга. В то же время развитие Литературного квартала «как историко-культурного музейно-паркового кластера» и реконструкция парка будут стоить 1,5 млрд рублей.
В проект плана попала и «Зеленая роща», которую обновят за 226 млн рублей. Планируется также благоустройство парка имени 50-летия Советской власти у Метеогорки (380 млн рублей), парка 50-летия ВЛКСМ между Шаумяна, Ясной и Чкалова (380 млн рублей). Сад имени Энгельса (73 млн рублей), парк имени XXII Партсъезда (137 млн рублей), Дендропарк на Мира (370 млн рублей) и Шарташский лесопарк (611 млн рублей) благоустроят за счет бюджетных средств.