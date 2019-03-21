Новосибирская компания остановила строительство спортцентра в Тюменской области

Из-за жалобы компании из Новосибирска остановлен выбор подрядчика для строительства спортивного корпуса в Тобольске Тюменской области. Застройщик ООО «КоролСтрой» обратился в УФАС Тюменской области и сообщил об ограничении конкуренции при проведении конкурса. Сумма контракта должна была составить 118 млн рублей.
Согласно материалам на сайте госзакупок, компания ООО «КоролСтрой» выдвинула претензии к сроку действия банковской гарантии: вместо одного месяца в документах указаны три. Также отсутствует информация об обеспечении и банковском сопровождении контракта. Жалоба будет рассмотрена УФАС 26 марта.
Заказчиком закупки выступает региональное управление капитального строительства. В разговоре с «URA.RU» специалисты заметили, что закупка в любом случае состоится, но после рассмотрения в УФАС некоторые детали в документах могут быть изменены.
Как заметили в разговоре с «URA.RU» в администрации Тобольска, спортивный корпус — один из 40 объектов, который возводится в городе в рамках программы «Тобольск-2020». «Строительство объекта происходит при финансовом участии правительства региона, администрации Тобольска и компании СИБУР. Налоговые отчисления последней направлены на развитие соцобъектов в городе», — заметили в пресс-службе мэрии.
В УФАС также поступила жлоба на ограничение конкуренции при проведении аукциона на определение подрядчика для строительство поликлиники в микрорайоне Ямальский-2 за 802 млн рублей. В ведомство обратилась барнаульская компания ООО «КС-Строй».