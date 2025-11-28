Российские фанаты хоккея не могут попасть на матчи своих команд в Тюмени

Из-за ремонта Дворца спорта тюменский ХК «Рубин» вынужден проводить матчи на небольшом стадионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фанаты клубов Высшей хоккейной лиги из регионов РФ не могут попасть на матчи своих команд в Тюмени. Об этом URA.RU рассказал болельщик из Омской области Дмитрий Егоров. По его словам, на стадионе «Партиком», где проходят матчи тюменской команды «Рубин», не хватает мест.

«Игры „Рубина“ уже несколько лет проходят на стадионе „Партиком“, куда иногородним болельщикам попасть практически нереально. Выделяются какие-то квоты для фанатского движения клубов, но цифры там совсем смешные. То есть, простые болельщики вынуждены смотреть хоккей по телевизору. Приезжать в Тюмень бессмысленно, на матчи все равно не попасть», — рассказал Дмитрий Егоров в беседе с URA.RU.

Тюменские любители хоккея могут попасть на игры «Рубина» только по абонементам, количество которых строго ограничено. Билеты на матчи хоккейной команды не продаются. Перед началом сезона директор команды Александр Попов объявил, что из-за затянувшегося ремонта основного стадиона ХК «Рубин» тюменцы будут играть на стадионе «Партиком». Он рассчитан на 250 зрителей.

«Все идет своим чередом, но, я думаю, что этот сезон мы будем полностью играть в бывшем „Партикоме“. В процессе ремонта выявились недостатки, необходимо заменить коммуникации, в планах увеличить и входную группу Дворца спорта, чтобы фойе стало больше», — объявил Попов перед началом сезона.

В адрес хоккейного клуба «Рубин» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.