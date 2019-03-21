В Зауралье падает ключевой показатель экономики

Промышленность Зауралья стала работать менее интенсивно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области индекс промышленного производства по итогам двух месяцев 2019 года составил 97,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Свердловскстат. При этом в 2018 году индекс роста промышленности в Зауралье опережал общероссийский и снизился лишь в самом конце.

Согласно свежей статистике, рост в январе и феврале показали лишь отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых — индекс составил 108,1% к показателю прошлого года. Наиболее сильное падение продемонстрировали предприятия, специализирующиеся на производстве химических веществ (7% к прошлому году) и производство транспортных средств и оборудования (21%).

Получить комментарий о положении дел в зауральской промышленности у первого зама губернатора — директора департамента промышленности Андрея Саносяна — не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.

После своего назначения на пост губернатора Курганской области Вадим Шумков отмечал, что промышленность является одним из ключевых факторов развития экономики региона.