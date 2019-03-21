Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил ежегодный рейтинг российских миллиардеров с самыми высокими доходами, который был составлен журналом Forbes. Галицкий, чей доход составляет 2,44 миллиарда долларов, попал в этот список впервые.
Вторую строчку рейтинга занял бизнесмен Михаил Прохоров с годовым доходом порядка 1,77 миллиарда долларов. В прошлом году предприниматель занимал в рейтинге только пятое место. На третьем месте списка оказался Владимир Лисин, получивший дивиденды НЛМК в размере 1,59 миллиарда долларов.
Пятерку российских миллиардеров замыкают Алексей Мордашов («Северсталь»), имеющий доход 1,46 миллиарда долларов, и Алишер Усманов, чей заработок составил 1,12 миллиарда долларов за счет продажи доли в лондонском футбольном клубе «Арсенал» и дивидендов от «Металлоинвеста».
Ранее самым богатым российским миллиардером, по версии Forbes, был признан председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. Его состояние оценили в 24 миллиарда долларов. В первую сотню списка Forbes также вошли Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Андрей Мельченко и Вагит Алекперов.