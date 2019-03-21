Суд вынес новое решение по делу челябинского врача-вампира

Ленинский райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 25 апреля срока ареста в СИЗО «врача-вампира» Бориса Кондрашина, в юности расчленившего одноклассника и выпившего его кровь. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщила консультант суда Татьяна Чернова.
«Ходатайство следствия удовлетворено. Срок содержания под стражей продлен», — сказала представитель суда.
20 лет назад челябинский школьник Борис Кондрашин заманил к себе домой, «накачал» наркотиками и зверски убил одноклассника. Он расчленил тело жертвы, сохранив отдельные части для дальнейшего «использования». Школьника приговорили к принудительному лечению, срок которого истек в 2012 году. Кондрашин подделал несколько дипломов о высшем образовании и устроился работать сначала в аптеку, а в ноябре 2018 года — врачом-терапевтом в больницу.
Активность лжемедика в профессиональных соцсетях привела к тому, что «коллегу»-вампира опознал врач-психиатр, наблюдавший Кондрашина после преступления. Силовики отправили мужчину на экспертизу в областную психиатрическую больницу. Если эксперты признают «вампира» вменяемым, Кондрашин пойдет под суд по обвинению в использовании подложных документов и хранении наркотиков, обнаруженных у него дома. Если нет — вновь окажется под присмотром психиатров, которые лечили его более десяти лет.