Песков оценил статью Bloomberg о будущем Путина

Bloomberg пишет, что Путин сохранит власть, возглавив союз России и Беларуси Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

В Кремле отреагировали на статью американского издания Bloomberg, в которой делались предположения о будущем президента РФ Владимира Путина. В правительстве планов, подобных тем, что раскрыты в статье, нет.

«Это вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», — цитирует RNS пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Также он отметил, что в Кремле ведется напряженная работа по исполнению майских указов президента.

Ранее издание Bloomberg опубликовало статью, в которой были описаны варианты долгосрочного сохранения власти Владимира Путина. Ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, американские журналисты одним из сценариев назвали принуждение Белоруссии к объединению с Россией. В таком случае Путин мог бы стать главой нового государства и обойти ограничение по количеству президентских сроков, указанное в Конституции РФ.