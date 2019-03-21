Bloomberg: в Кремле рассмотрели сценарии о сохранении Путина у власти

Семен Гринберг
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21 марта 2019 в 13:04
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Назарбаев, путин владимир, назарбаев нурсултан, лукашенко александр
Варианты удержания власти якобы связаны с казахстанским сценарием ухода Назарбаева и объединением с БелоруссиейФото: официальный сайт президента России

В администрации президента России рассматривают несколько вариантов по сохранению власти у Владимира Путина в течение как можно более длительного срока. Об этом заявило американское издание Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю.

«Рассматриваемые варианты включают в себя принуждение соседней Белоруссии к объединению с Россией для создания нового государства», — пишет издание. Суть плана якобы состоит в том, что глава РФ станет лидером вновь созданного государства и сумеет обойти конституционное ограничение по количеству президентских сроков.

Собеседники агентства также заявили, что в Кремле обсуждается возможность повторить сценарий, который был применен в Казахстане президентом Нурсултаном Назарбаевым. Назарбаев покинул пост 19 марта. Несмотря на уход из президентского кабинета, 78-летний Назарбаев сохранил за собой влиятельные посты.

Владимир Путин стал президентом в 2000 году. После двух сроков, в 2008-м, новым главой России стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин был избран на четыре года, а в 2018-м россияне проголосовали за избрание Путина на увеличенный — шестилетний — срок.

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