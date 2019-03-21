С начала года в Зауралье в четыре раза снизилась миграция

В январе 2019 года отток населения из Курганской области заметно снизился. Такие данные публикует Свердловскстат.
По данным статистики, из-за миграционной убыли число жителей региона в январе снизилось всего на 98 человек, в то время как годом ранее за первый месяц года Зауралье покинули 424 жителя. Также в январе незначительно снизилось количество умерших (1204 человека против 1212 в том же месяце 2018 года). Однако рождаемость по-прежнему остается ниже смертности. Так, за первый месяц текущего года родились 712 младенцев (годом ранее показатель был выше на 17 новорожденных).
Как ранее сообщало «URA.RU», численность населения Курганской области за 2018 год снизилась на 9 697 человек. По предварительной оценке, на 1 января 2019 года в регионе проживает 834,7 тысячи жителей.