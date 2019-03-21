Телезрителей возмутило отношение журналистов к похоронам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телезрители возмутились выпуском телепрограммы Андрея Малахова «Прямой эфир», в которой показали видеозаписи с похорон Юлии Началовой. По мнению зрителей, похороны певицы превратили в шоу.

«Бедная женщина, не успела умереть, начались пляски на ее костях», — комментирует пользователь Narmina Hajizada видеозапись программы, посвященной Началовой. Программа в прямом эфире транслируется в YouTube. «Зачем делать такие программы? Умерла, похоронили. Зачем делать шоу и сколько можно одно и тоже по всем программам на ТВ», — пишет Happy Kotik.

В эфире журналисты взяли интервью у знаменитостей, которые пришли попрощаться с Началовой. Некоторые из них неприятно удивили зрителей своими высказываниями. «Боже, что несёт эта инопланетянка Лель?» — пишет Ирина Зубкова. «Хоть кто-то из этих псевдозвезд помог семье материально?» — задается вопросом Егор Григорьев. Многие из комментариев посвящены тому, что ценить людей, в том числе артистов, нужно при жизни, а не устраивать «показательную скорбь» после утраты.