Путин: все больше россиян, хотят, чтобы их семьи были многодетные

23 октября 2025 в 16:59
Президент считает, что многодетность должна стать нормальной для россиян

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Многодетность в российских семьях должна стать нормой. Об этом заявил президент Владимир Путин на Совете по демографии.

«Многодетные семьи должны стать нормой для России», — сказал Путин. По его словам, все больше жителей страны сейчас хотят, чтобы их семьи были многодетными.

