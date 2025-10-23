Путин: все больше россиян, хотят, чтобы их семьи были многодетные
23 октября 2025 в 16:59
Президент считает, что многодетность должна стать нормальной для россиян
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Многодетность в российских семьях должна стать нормой. Об этом заявил президент Владимир Путин на Совете по демографии.
«Многодетные семьи должны стать нормой для России», — сказал Путин. По его словам, все больше жителей страны сейчас хотят, чтобы их семьи были многодетными.
