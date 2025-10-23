Матвиенко предложила переориентировать программу маткапитала

Матвиенко считает, что маткапитал должен быть ориентирован на многодетность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Программу маткапитала необходимо переориентировать на поддержку многодетности. Об этом заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

«Учитывая акцент на многодетность, мы предлагаем также дифференцировать ставку семейной ипотеки в зависимости от количества детей. Чем больше детей, тем ниже ставка», — сказала она в ходе заседания Совета по демографии.