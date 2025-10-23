Матвиенко предложила переориентировать программу маткапитала
Матвиенко считает, что маткапитал должен быть ориентирован на многодетность
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Программу маткапитала необходимо переориентировать на поддержку многодетности. Об этом заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
«Учитывая акцент на многодетность, мы предлагаем также дифференцировать ставку семейной ипотеки в зависимости от количества детей. Чем больше детей, тем ниже ставка», — сказала она в ходе заседания Совета по демографии.
Президент России Владимир Путин также заявил, что многодетность в российских семьях должна стать нормой. Он считает, что сейчас все больше россиян хотят, чтобы в их семьях появилось много детей.
- Юлия23 октября 2025 19:31Ага, т.е надо сначала нарожать детей на съемных квартирах, а потом взять ипотеку?