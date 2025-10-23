Путин дал важный совет молодым россиянам, которые откладывают рождение детей
Путин призвал не откладывать рождение детей
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин призвал молодых россиян не откладывать рождение детей ради карьеры и пообещал поддержку от государства. По его словам, многие молодые люди сначала сосредотачиваются на профессиональном росте, а затем упускают возможность создать семью.
«Наша задача — доказать, что карьеру и воспитание ребенка можно совмещать. Это требует много сил и труда, но государство готово оказать поддержку», — подчеркнул Путин на заседании Совета по демографии и семейной политике. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что материнство и отцовство — это «счастье, а счастье не нужно откладывать на потом».
