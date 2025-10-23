Путин указал на щепетильный момент в отношении маткапитала
Путин призвал аккуратно совершенствовать механизм маткапитала
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости аккуратного совершенствования механизма материнского капитала, подчеркнув важность защиты прав детей и женщин. Также Путин отметил, что правительство пытается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования.
«В основном то, что у нас сохранилось из льготной ипотеки, направлено именно на семью с детьми», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что идея маткапитала оказалась очень удачной, но важно думать о совершенствовании механизма, а также понимать, как направить маткапитал на решение разных задач.
Президент особо отметил, что средства материнского капитала не должны распыляться на второстепенные цели. Глава государства подчеркнул необходимость сохранения целевого характера программы при расширении возможностей ее использования.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала переориентировать программу материнского капитала на поддержку многодетных семей и дифференцировать ставку семейной ипотеки в зависимости от числа детей. Президент Владимир Путин также отмечал, что многодетность должна стать нормой для российских семей, поскольку все больше граждан выражают желание иметь больше детей.
