Путин поручил донастраивать поддержку студенческих семей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшего совершенствования мер поддержки молодых, в том числе студенческих семей. Соответствующее поручение глава государства дал в ходе первого заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Считаю важным и дальше донастраивать меры поддержки молодых, в том числе студенческих, семей. Рассчитываю, что Совет по демографии также предметно займется этой темой», — заявил Путин на заседании. Информацию передает корреспондент URA.RU.

В конце 2024 года Владимир Путин подписал указ о создании Совета по реализации демографической и семейной политики, а также межведомственной рабочей группы по вопросам поддержки семей с детьми и профилактики социального сиротства. Новые структуры занимаются анализом и совершенствованием мер поддержки, а контроль за их деятельностью осуществляют федеральные и региональные органы под координацией детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В феврале текущего года президент утвердил состав нового органа.