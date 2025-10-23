Путин: многодетная семья - личное дело каждого, давления быть не должно

Путин отметил, что из-за рождения детей не должно быть давления Фото: Роман Наумов © URA.RU

Государство должно создать условия, при которых молодые люди будут стремиться к рождению детей, а многодетная семья должна стать личным делом каждого. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по вопросам демографии.

«Многодетная семья — личное дело каждого. Не должно быть давления», — заявил Путин. Он отметил, что одной из задач является желание молодых людей рожать детей.

Ранее Путин ранее подчеркнул, что семья является ключевым элементом российского общества. Глава государства отметил важность комплексной поддержки семей и сохранения традиционных семейных ценностей в стране.

