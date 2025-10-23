Путин: многодетная семья - личное дело каждого, давления быть не должно
Путин отметил, что из-за рождения детей не должно быть давления
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Государство должно создать условия, при которых молодые люди будут стремиться к рождению детей, а многодетная семья должна стать личным делом каждого. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по вопросам демографии.
«Многодетная семья — личное дело каждого. Не должно быть давления», — заявил Путин. Он отметил, что одной из задач является желание молодых людей рожать детей.
Ранее Путин ранее подчеркнул, что семья является ключевым элементом российского общества. Глава государства отметил важность комплексной поддержки семей и сохранения традиционных семейных ценностей в стране.
Заседание организации, созданной в соответствии с указом главы государства в конце прошлого года, проводится 23 октября. В рамках мероприятия участники намерены обсудить обмен опытом между регионами, рассмотреть инициативы по поддержке студентов, имеющих семьи, а также обсудить внедрение корпоративных стандартов в области демографической политики. Кроме того, на повестке дня — вопросы сохранения репродуктивного здоровья населения и предложения, направленные на решение жилищных затруднений семей с детьми.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.