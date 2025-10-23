Логотип РИА URA.RU
Матвиенко попросила Путина давать квартиры за третьего ребенка

23 октября 2025 в 17:21
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила выдавать россиянам квартиру при рождении третьего или четвертого ребенка. Об этом она заявила на Совете по вопросам демографии.

«Владимир Владимирович, хочется помечтать. Когда у нас появятся возможности: вот родился в семье третий, четвертый ребенок и государство дает ему квартиру или собственный дом», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда также заявила, что России необходимо пересмотреть условия семейной ипотеки из-за неравномерного распределения кредитов. По ее словам, льготные жилищные займы в основном оформляют жители Москвы, Московской и Ленинградской областей, тогда как семьи в малых городах практически не пользуются этой программой.

