Матвиенко указала на проблему с семейной ипотекой

Матвиенко заявила, что семейная ипотека стала столичной
23 октября 2025 в 17:05
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России необходимо пересмотреть условия семейной ипотеки из-за неравномерного распределения кредитов. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, льготные жилищные займы в основном оформляют жители Москвы, Московской и Ленинградской областей, тогда как семьи в малых городах практически не пользуются этой программой.

«Семейная ипотека превращается в столичную ипотеку, потому что большинство кредитов приходится на Москву, Московскую и Ленинградскую области», — подчеркнула Матвиенко на заседании Совета по демографии и семейной политике. Ее слова приводит корреспондент URA.RU.

Она призвала доработать условия, чтобы поддержка стала доступнее для семей из регионов.  По ее словам, необходимо дифференцировать ставку по семейной ипотеке: чем больше детей, тем ниже ставка. 

