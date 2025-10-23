Матвиенко указала на проблему с семейной ипотекой

Матвиенко призвала доработать программу по семейной ипотеке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России необходимо пересмотреть условия семейной ипотеки из-за неравномерного распределения кредитов. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, льготные жилищные займы в основном оформляют жители Москвы, Московской и Ленинградской областей, тогда как семьи в малых городах практически не пользуются этой программой.

«Семейная ипотека превращается в столичную ипотеку, потому что большинство кредитов приходится на Москву, Московскую и Ленинградскую области», — подчеркнула Матвиенко на заседании Совета по демографии и семейной политике. Ее слова приводит корреспондент URA.RU.