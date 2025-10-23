Логотип РИА URA.RU
Директор Агентства по страхованию вкладов арестован в Москве

23 октября 2025 в 17:09
Фото: © URA.RU

Андрей Мельников, возглавляющий Агентство по страхованию вкладов, был арестован в Москве по обвинению в коррупционных преступлениях. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе Лефортово. Как сообщает telegram-канал Mash, поводом для задержания стали показания бывшего топ-менеджера АСВ Ольги Долголевой. Согласно имеющейся информации, задержание Мельникова произошло накануне, а 21 октября, во вторник, в офис государственной корпорации с обысками прибыли представители правоохранительных органов. Адвокаты руководителя АСВ намерены обжаловать арест в апелляционном порядке в пятницу.

