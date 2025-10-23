Путин призвал решить проблемы с яслями и детскими садами
Путин пообещал решить проблемы с детсадами в России
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития системы яслей в стране и выразил уверенность в полном решении проблем с детскими садами. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета по демографической и семейной политике.
«Нужно подумать над развитием системы яслей в России. Уверен, что все проблемы с детскими садами в России будут окончательно решены», — заявил глава государства. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Ранее в России обсуждались инициативы по автоматической постановке новорожденных в очередь в детские сады и школы через «Госуслуги», а также вопросы организации круглогодичного отдыха детей в лагерях. Эти меры направлены на повышение доступности инфраструктуры для семей с детьми и улучшение демографической ситуации, что соответствует заявленным президентом планам по развитию системы яслей и окончательному решению проблем с детсадами.
