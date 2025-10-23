Логотип РИА URA.RU
Путин призвал решить проблемы с яслями и детскими садами

Путин: нужно подумать над развитием системы яслей в России
23 октября 2025 в 17:25
Путин пообещал решить проблемы с детсадами в России

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития системы яслей в стране и выразил уверенность в полном решении проблем с детскими садами. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета по демографической и семейной политике.

«Нужно подумать над развитием системы яслей в России. Уверен, что все проблемы с детскими садами в России будут окончательно решены», — заявил глава государства. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Ранее в России обсуждались инициативы по автоматической постановке новорожденных в очередь в детские сады и школы через «Госуслуги», а также вопросы организации круглогодичного отдыха детей в лагерях. Эти меры направлены на повышение доступности инфраструктуры для семей с детьми и улучшение демографической ситуации, что соответствует заявленным президентом планам по развитию системы яслей и окончательному решению проблем с детсадами.

