Медведев: Россия не должна давать спуску своим врагам
23 октября 2025 в 17:20
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Несмотря на наличие у России многочисленных союзников, существуют государства, проявляющие враждебное отношение к стране. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, подобным недоброжелателям нельзя позволять действовать безнаказанно.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал