Матвиенко анонсировала новый этап демографической политики

Матвиенко заявила о шансе для нового этапа демографической политики России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможности начала качественно нового этапа демографической политики в России. Соответствующее заявление она сделала в ходе заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Хотела бы также отдельно отметить, что сейчас, когда общество по-настоящему консолидировано, патриотично, когда наши граждане по-новому понимают ценность России, семьи, традиций, у нас есть хороший шанс начать качественно новый этап демографической политики», — сказала Матвиенко. Информацию передает корреспондент URA.RU.