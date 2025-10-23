Матвиенко анонсировала новый этап демографической политики
Матвиенко заявила о шансе для нового этапа демографической политики России
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможности начала качественно нового этапа демографической политики в России. Соответствующее заявление она сделала в ходе заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.
«Хотела бы также отдельно отметить, что сейчас, когда общество по-настоящему консолидировано, патриотично, когда наши граждане по-новому понимают ценность России, семьи, традиций, у нас есть хороший шанс начать качественно новый этап демографической политики», — сказала Матвиенко. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Ранее Валентина Матвиенко уже выступала с инициативами по укреплению института семьи и демографической политике, в том числе поручала профильным комитетам проработать меры по сокращению числа разводов и поддержке традиционных семейных ценностей. После увеличения госпошлины на разводы в России отмечено снижение их количества, что рассматривается как положительная динамика в рамках комплексного подхода к улучшению демографической ситуации.
