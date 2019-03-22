Уровень бедности среди россиян обновил минимум за пять лет

У 18,9 млн россиян доходы ниже прожиточного минимума Фото: Александр Константинов © URA.RU

Росстат зафиксировал по итогам 2018 года снижение уровня бедности до 12,9%. Как следует из опубликованных данных, это самый низкий показатель с 2014 года.

«Год к году наблюдается некоторое снижение бедности — на 0,3% процентных пункта, до 12,9% населения», — передает телеканал 360. По информации Росстата в 2018 году доходы ниже прожиточного минимума имели 18,9 млн россиян — на 0,4 млн человек меньше, чем в 2017 году.

Сокращение уровня бедности по итогам 2018 года связано с электоральным годом, уточняет «Царьград». Перед выборами президента 2018 года прошла индексация зарплат наиболее низкооплачиваемых работников госсектора, что позволило снизить числа бедных.