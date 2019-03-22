Венгрия намерена получать российский газ в обход Украины

Венгрия сможет закупать часть российского газа через Австрию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Венгрия будет получать российский газ в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не договорятся о транзите топлива в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Шиярто

«Мы должны учитывать наихудший сценарий при планировании безопасности энергоснабжения страны», — приводит Lenta.ru слова Шиярто. Он также добавил, что Венгрия сможет закупать часть российского газа через Австрию.

Ранее суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов по транзитному контракту. После двух разбирательств в Стокгольме «Газпром» обязали заплатить 2,56 млрд долларов. Позже «Газпром» подал иск о расторжении существующих контрактов с Украиной в Стокгольмский арбитраж, напоминает «Национальная служба новостей».