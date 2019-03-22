21 марта 2019

Жители Екатеринбурга обсудят новое здание ФСБ. ФОТО

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 11:59
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Клипарт, разное. Екатеринбург, уфсб россии по свердловской области, улица вайнера6, улица вайнера4, гостиница атаманова
Общественные обсуждения проекта нового здания продлятся до 19 апреляФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В здании администрации Екатеринбурга открылась экспозиция с проектом нового здания свердловского управления ФСБ. По этому поводу стартовали общественные обсуждения, которые продлятся до 19 апреля.

На сайте мэрии желающие участвовать в обсуждении могут оставить свои предложения по проектам планировки и межевания территории в границах проспекта Ленина — улиц Вайнера — Антона Валека — Маршала Жукова.

Проект нового здания управления ФСБ по Свердловской области ранее уже выносился на рассмотрение градсовета дважды, но сначала был отклонен из-за «мрачного вида» — предлагаемое 20-этажное строение из красного кирпича архитекторы прозвали «кровавой башней». Новый проект с фасадом из белого кирпича был позже согласован с небольшими оговорками.

Эскизы по зданию УФСБ по СО. Екатеринбург
Жители Екатеринбурга в мэрии могут увидеть проект нового здания управления ФСБ по Свердловской области
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эскизы по зданию УФСБ по СО. Екатеринбург
Общественные обсуждения продлятся до 19 апреля
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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