В здании администрации Екатеринбурга открылась экспозиция с проектом нового здания свердловского управления ФСБ. По этому поводу стартовали общественные обсуждения, которые продлятся до 19 апреля.
На сайте мэрии желающие участвовать в обсуждении могут оставить свои предложения по проектам планировки и межевания территории в границах проспекта Ленина — улиц Вайнера — Антона Валека — Маршала Жукова.
Проект нового здания управления ФСБ по Свердловской области ранее уже выносился на рассмотрение градсовета дважды, но сначала был отклонен из-за «мрачного вида» — предлагаемое 20-этажное строение из красного кирпича архитекторы прозвали «кровавой башней». Новый проект с фасадом из белого кирпича был позже согласован с небольшими оговорками.