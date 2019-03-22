Мэр уральского города после драки попал в больницу

Самый молодой глава города в Свердловской области, мэр Нижней Туры 30-летний Алексей Стасенок, попал в больницу с травмой головы. Мужчина пострадал во время драки, когда находился в Пышме, сообщает портал «Открытый Лесной».
В ЦГБ Верхней Пышмы подтвердили, что Стасенок Алексей Викторович 1988 года рождения действительно поступал к ним с травмой головы. После оказания помощи он отказался от госпитализации.
По данным портала, у Стасенка есть квартира в Верхней Пышме и он регулярно туда уезжает на своем Land Cruiser. Подробности происшествия в полиции пока не разглашают. Сам Стасенок на звонки не отвечает.
По официальной версии, которую озвучивают в администрации Нижней Туры, Стасенок находится в отпуске в Испании, на Ибице. В действительности же Стасенок в это время был в Верхней Пышме. По данным инсайдера, Стасенка избили представители ЧОП, которым он обещал, но не обеспечил контракты.