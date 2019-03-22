21 марта 2019

Мэр уральского города после драки попал в больницу

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 13:16
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Мэру в драке повредили головуФото: Алексей Стасенок, «ВК»

Самый молодой глава города в Свердловской области, мэр Нижней Туры 30-летний Алексей Стасенок, попал в больницу с травмой головы. Мужчина пострадал во время драки, когда находился в Пышме, сообщает портал «Открытый Лесной».

В ЦГБ Верхней Пышмы подтвердили, что Стасенок Алексей Викторович 1988 года рождения действительно поступал к ним с травмой головы. После оказания помощи он отказался от госпитализации.

По данным портала, у Стасенка есть квартира в Верхней Пышме и он регулярно туда уезжает на своем Land Cruiser. Подробности происшествия в полиции пока не разглашают. Сам Стасенок на звонки не отвечает.

По официальной версии, которую озвучивают в администрации Нижней Туры, Стасенок находится в отпуске в Испании, на Ибице. В действительности же Стасенок в это время был в Верхней Пышме. По данным инсайдера, Стасенка избили представители ЧОП, которым он обещал, но не обеспечил контракты.

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