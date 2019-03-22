Полицейского Динара Саматова зарезали возле здания УВД Нижнекамска (Татарстан). Сотрудника полиции ранили ножом в шею, сообщает telegram-канал Mash.
«Участковый Динар Саматов стоял около здания ИВС. Преступник подошел к нему с кухонным ножом, о чем-то заговорил, спровоцировал конфликт, набросился и ранил его в шею. О полученных ран мужчина скончался», — сказано в сообщении Mash.
Нападавшего застрелил другой полицейский, Юрий Рандошкин. Он находился в здании ИВС, когда произошло нападение на Саматова. О нападении сотрудникам полиции сообщила женщина. «Рандошкин выбежал на улицу, достал табельное оружие и застрелил преступника», — сказано в сообщении Mash.