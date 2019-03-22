Полицейского зарезали возле здания УВД в Нижнекамске. ВИДЕО

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 14:23
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Полицейского ранили ножом в шеюФото: depositphotos.com © URA.RU

Полицейского Динара Саматова зарезали возле здания УВД Нижнекамска (Татарстан). Сотрудника полиции ранили ножом в шею, сообщает telegram-канал Mash.

«Участковый Динар Саматов стоял около здания ИВС. Преступник подошел к нему с кухонным ножом, о чем-то заговорил, спровоцировал конфликт, набросился и ранил его в шею. О полученных ран мужчина скончался», — сказано в сообщении Mash.

Нападавшего застрелил другой полицейский, Юрий Рандошкин. Он находился в здании ИВС, когда произошло нападение на Саматова. О нападении сотрудникам полиции сообщила женщина. «Рандошкин выбежал на улицу, достал табельное оружие и застрелил преступника», — сказано в сообщении Mash.

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